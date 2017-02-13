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نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل ضعف الين

المصدر: طوكيو - رويترز
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ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين اليوم الاثنين بفضل تسجيل وول ستريت مستويات قياسية وضعف الين وحالة الارتياح عقب المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء اليابان شينزو آبي التي لم تأت بمفاجآت سلبية.

وصعد نيكاي 0.4% إلى 19459.15 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 17 يناير كانون الثاني.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1554.20 نقطة وزاد مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 13946.05 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #أسواق مال, #اقتصاد, #ضعف الين

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