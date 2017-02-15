مكاسب بالحد الأقصى في أول يوم لإدراج "الجزيرة ريت"

بدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء التداول على وحدات صندوق الجزيرة العقاري المتداول "الجزيرة موطن ريت"، بالرمز 4331 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وقد ارتفع سعر الوحدة خلال التعاملات بالحد الأقصى المسموح به.

وحسبما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، في وقت سابق فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في شهر يناير الماضي على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية بطرح وتسجيل صندوق "الجزيرة موطن ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وطرحه طرحاً عاماً.

ويبلغ حجم صندوق "الجزيرة موطن ريت" 118 مليون ريال، ويستثمر الصندوق في عقارات مطورة، ويقوم بتوزيع 90% على الأقل من صافي دخل الصندوق على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، وذلك بشكل سنوي.