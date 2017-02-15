"سافكو" توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني من 2016

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني عن العام 2016، بقيمة 416.67 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً لبيان الشركة، على "تداول"، اليوم الأربعاء، فإن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المتوقع انعقادها في شهر مارس 2017م.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 4.17 مليار ريال، بأسهم مصدرة تصل إلى 416.67 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الرابع من 2016 بلغ 284.5 مليون ريال، مقابل 378.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بتراجع نسبته 24.85%، وتراجعت الأرباح 50.65% خلال عام 2016 إلى 1.05 مليار ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة في شهر يونيو الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2016، بقيمة 625 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، وتم توزيع الأرباح بتاريخ 17 يوليو 2016.

وأنهى السهم جلسة، أمس الثلاثاء عند مستوى 70.69 ريال، بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.04%.