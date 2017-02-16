الجنيه الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة بفبراير

قالت مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" إن الجنيه المصري هو الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الناشئة، خلال النصف الأول من فبراير الجاري، حيث ارتفع بـ15% منذ بداية الشهر، ليصل إلى مستوى 16.5 جنيه.

وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع ناتج عن ضعف الطلب على الواردات مع انتعاش الاستثمارات الأجنبية، لكن التقرير توقع أن تظل قيمة الجنيه أضعف مما كانت عليه قبل قرار التعويم في نوفمبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن الأصول المصرية أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن مجلة The Economist توقعت الشهر الماضي أن الجنيه سيرتفع بـ14% خلال 2017.