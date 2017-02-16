اختيار سارة السحيمي رئيسة لشركة "تداول"

وافق مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" في جلسته التي عقدت الخميس في الرياض، على انتخاب سارة بنت جماز السحيمي رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

كما انتخب المجلس عبدالرحمن بن محمد المفضي نائباً لرئيس مجلس إدارة "تداول".

وتعتبر السحيمي أول سيدة في السعودية تتبوأ هذا المنصب.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:

-عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

- عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية.

- سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.

- سارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها).

والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).