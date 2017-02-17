الذهب يستقر مع تراجع الدولار وضبابية السياسة الأميركية

استقر الذهب اليوم الجمعة مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع ليتجه المعدن النفيس إلى تحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية، وسط حالة الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1238.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش بينما تراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1238.50 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب 0.3% منذ بداية الأسبوع وصعد نحو 7.5 بالمئة منذ بداية 2017.

وكان المعدن الأصفر صعد إلى 1244.67 دولار للأونصة في الثامن من فبراير شباط بدعم من المخاوف المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام.

غير أن الذهب هبط إلى 1216.41 دولار للأونصة يوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط بفعل احتمالات ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين إن الحاجة قد تستدعي رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 100.540 اليوم الجمعة بعدما بلغ أدنى مستوى له في أسبوع عند 100.410 أمس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.03 دولار للأونصة. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 18.13 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.1% إلى 1010.80 دولار للأونصة.

ونزل البلاديوم 0.6% إلى 787.45 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 يناير كانون الثاني عند 794.90 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. وزاد المعدن أكثر من 16% منذ بداية العام.