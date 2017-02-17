سوق مصر تعود للنزيف الحاد وتخسر 19 مليار جنيه في أسبوع

بعد موجة صعود كبيرة، عادت البورصة المصرية للخسائر والنزيف الحاد لتسجل أعلى خسائر أسبوعية في أكثر من 8 أشهر، بعدما خسرت نحو 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وقال متعاملون بالبورصة إن موجة الخسائر العنيفة جاءت بسبب المبيعات القوية من قبل المستثمرين المصريين، إضافة إلى عودة المؤسسات والصناديق العربية والأجنبية والمحلية للبيع.

وربطوا بين موجة الخسائر العنيفة وبين استمرار غياب المحفزات، فيما تجاهلت مؤشرات البورصة التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه قبل يومين وشمل وزراء بعض الحقائب الاقتصادية وعلى رأسهم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 19 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 3% بعدما تراجع رأس المال السوقي من نحو 634.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 615.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.53% فاقداً نحو 463 نقطة بعدما هبط إلى مستوى 12651 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 13114 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداولات على المؤشر الرئيسي 3.96 مليار جنيه، عبر التداول على 852.5 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.10% تعادل نحو 11 نقطة بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 512 نقطة، مقابل نحو 523 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر السبعيني خلال الأسبوع نحو 732.6 مليون جنيه، عبر التداول على 148.8 مليون سهم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 3.02% فاقداً نحو 38 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1258 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي ليسجل نحو 1220 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 4.39% عند سعر 76.7 جنيه، بتداولات 454.3 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال الأسبوع بصافي 250 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للعرب والأجانب بصافي 41 مليون جنيه، و209 ملايين جنيه على التوالي.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات الأفراد بصافي 93.8 مليون جنيه، مقابل اتجاه شرائي للمؤسسات.