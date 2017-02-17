من هي سارة السحيمي أول سيدة تترأس سوق السعودية؟

على الرغم من الارتفاع المستمر في نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارات، يبقى عدد النساء اللواتي يترأسن هذه المجالس منخفضاً على المستوى العالمي. حيث كشف تقرير حديث صادر عن "ديلويت" للاستشارات أن نسبة من استأثرن بمقاعد إدارية في المجالس لم تتجاوز 12% على الصعيد العالمي، فيما ينحصر عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس الإدارية نسبة %4 عالمياً فقط.

أما اليوم، فغيرت السعودية الكثير من الرؤى والمفاهيم التي تخص تمكين المرأة اقتصادياً، بعد تعيين سيدة سعودية مختصة بالمجال المالي والاستثماري لرئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في السعودية وخارجها.

سارة جماز السحيمي، أول سيدة سعودية تمكنت من كسر جمود طاولة مجلس الإدارة بعد ترأسها لأهم محاور وأقطاب الجذب الديناميكي فيها، وأول من حصلت على أهم اعتراف لقيادة واحدة من أفضل الأسواق المالية على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية والشفافية، و21 على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاتحاد العالمي للبورصات، حيث يتم تداول 283 مليون سهم يومياً بمعدل 71 مليار سهم سنوياً، بقيمة تداول تصل لـ8.5 مليار ريال يومياً، أي ما يعادل 2 تريليون ريال سنوياً.

وتشغل سارة السحيمي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو بمجلس الإدارة فيها منذ مارس 2014م. للسحيمي دور بارز في إعادة هيكلة الشركة والذي نتج عنه التميز في الأداء والنمو السريع للأعمال وتطوير المنتجات والتطور التكنولوجي لصالح الشركة وعملائها.

وشغلت قبل ذلك منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار، والتي انضمت إليها في مايو 2007م كمدير أول محافظ استثمارية.

وعملت سارة السحيمي قبل ذلك بوظيفة مدير أول محافظ استثمارية في إدارة الأصول في مجموعة سامبا المالية.

في سبتمبر 2013م، اختيرت واحدة من بين 16 عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت بها لمدة عامين.

أما بالنسبة للتحصيل العلمي، أتمت السحيمي دورة في برنامج الإدارة العامة من جامعة "هارفرد" في 2015م. كما تخرجت في جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:

-عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.

- عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية.

- سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.

- سارة بنت جماز السحيمي، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها).

والدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).