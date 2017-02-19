21 مليون ريال خسائر شركات متعثرة بسوق السعودية في يناير

حققت الشركات المتعثرة في سوق الأسهم السعودية خسائر وصلت إلى نحو 20.99 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، مقابل صافي خسائر بلغت 930.8 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.

وبحسب القوائم المالية للشركات المتعثرة البالغ عددها 13 شركة، فقد بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لتلك الشركات نحو 8.33 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، باستثناء شركة وقاية للتأمين لعدم وجود إفصاح للشركة للفترة نفسها مع الأخذ في الاعتبار تحقيق تلك الشركة خسائر تجاوزت 100 في المائة من رأسمالها، وفقا لتحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

فيما قلصت الشركات صافي الخسارة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث حققت ثلاث شركات ربحا خلال يناير مقارنة بـ خسائر خلال ديسمبر 2016، فيما واصلت ثلاث شركات أخرى تحقيق أرباح للشهر الثاني.

وحققت شركة تهامة للإعلان صافي ربح مقابل صافي خسارة، حيث ربحت في يناير 340 ألف ريال، مقابل خسارة 3.5 مليون ريال للشهر السابق، لتبلغ الخسائر 56.7%، من رأس المال، كذلك حققت شركة عذيب صافي ربح في شهر يناير 2.38 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 15.65 مليون ريال، لتبلغ الخسائر من رأس المال 76.8%، فيما ذكرت الشركة بنهاية يناير عن بيع جزء من أبراجها بقيمة 230 مليون ريال، وأن القيمة الدفترية لها تبلغ 44 مليون ريال، وهذه الاتفاقية ستؤدي إلى استخدام محصلات البيع لسداد التزامات الشركة.

فيما حققت شركة بيشة للتنمية صافي ربح بلغ 12 ألف ريال مقابل صافي خسارة بلغ 695 ألف ريال للشهر السابق، لتبلغ معها الخسائر المتراكمة 142.2%، من رأسمالها.