سهم أرابتك بـ90 فلساً عند أدنى مستوى منذ يناير 2012

تكبد سهم شركة أرابتك في نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، بسوق دبي المالي خسائر حادة دفعته إلى أدنى مستوى له منذ يناير من عام 2012، مسجلاً سعر 90 فلساً.

وأنهى سهم أرابتك تعاملات اليوم عند مستوى 0.90 درهم، متكبدا خسائر بنسبة 9.91%.

وقد رفعت تراجعات اليوم خسائر سهم أرابتك خلال أسبوع إلى 24.4%، ونحو 38%، خلال شهر.

وتأتي هذه الخسائر ضمن سلسلة تراجعات في أعقاب تضاعف الخسائر الفصلية للشركة بأكثر من 8 مرات، لتبلغ نحو 3 مليارات درهم، وذلك مقابل خسائر قدرها 360 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2015.

وجاءت هذه النتائج أسوأ بكثير من متوسط التوقعات التي كانت بتسجيل خسائر قدرها 162 مليون درهم.

وكان مجلس إدارة أرابتك قد وافق على خطة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة وإصدار أسهم جديدة، بقيمة مليار ونصف المليار درهم.

وسيتمُ طرحُ الخطة على المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وكانت مصادر قد صرحت لوكالة رويترز أمس إن أرابتك تدرس الخيارات المتاحة لهيكلة رأسمالها مع بنك MOELIS الاستثماري.