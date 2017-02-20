"كيبكو" تصدر سندات مدرجة بسوق لندن بـ 500 مليون دولار

استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" عملية إصدار سندات مدرجة بسوق لندن للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل عشر سنوات وبفائدة ثابتة تبلغ 4.5%.

وقد تم هذا الإصدار عبر شركة ذات أغراض خاصة تابعة لـ"كيبكو" في مركز دبي المالي العالمي. ولقي الإصدار اكتتاباً فاق حجم السندات المصدرة بأربع مرات.

وقامت الشركة بإعادة شراء 53% من سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفائدة تبلغ 4,8% وتستحق في عام 2019 بسعر 150% من القيمة الإسمية.

وقالت كيبكو إن الإصدار الجديد لن يكون له أي أثر مادي على البيانات المالية للمجموعة.