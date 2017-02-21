"تداول" للعربية: نتوقع أدوات استثمارية للسوق الموازية

توقع مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق لدى تداول محمد بن سليمان الرميح، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تصدر أدوات استثمارية بناء على السوق الموازية في السعودية، مثل الصناديق الاستثمارية المتخصصة في السوق الموازية.

وأضاف الرميح أن معايير المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية هي نفسها التي سيتم تطبيقها في السوق الموازية "نمو".

وأشار الرميح إلى أنه لن يتم قبول طرح وإدراج الشركات تحت التأسيس في السوق الموازية، وأن الحد الأدنى المطلوب لقبول إدراج الشركات في هذه السوق مرور سنة على الأقل على تأسيسها.

ولفت إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" جاء لدعم وتطوير السوق المالية كي تتماشى مع رؤية 2030، ونحن مستعدون تماماً من الناحية الفنية والتقنية ونرتكز على بنية تحتية عالية الكفاءة، مؤكداً أن الطروحات والاكتتابات في السوق الموازية فاق نجاحها توقعات البعض، حيث كشف عن تغطية بنسب وحجم أموال جيدة، وهذه الأرقام تؤكد الثقة في القطاع المالي والسوق الموازية.

يذكر أنه سيتم إطلاق السوق الموازية نمو الأحد المقبل 26 فبراير.