مؤشر نيكاي يصعد مع تراجع الين وارتفاع قوي لقطاع الورق

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، مع تلقي المعنويات بشكل عام دعماً من تراجع الين في الوقت الذي سجل فيه قطاع الورق أداء فائقا بفعل تقرير عن أن شركة من كبار المنتجين تخطط لرفع أسعار ورق الطباعة.

وكان حجم التعاملات منخفضاً، نظراً لأن عطلة في الولايات المتحدة أمس الاثنين جعلت حجم مشاركة المستثمرين أقل من المعتاد.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.7%، إلى 19381.44 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، إلى 1555.60 نقطة وجرى تداول 1.528 مليار سهم فقط مقارنة مع 1.902 مليار سهم في متوسط 30 يوما.

وقفز المؤشر جيه.بي.إكس نيكاي-400 بنسبة 0.6%، إلى 13959.68 نقطة.

وصعد قطاع الورق 3.8%، وتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء حيث قفز سهم نيبون لصناعة الورق 6.8%، بعدما ذكرت صحيفة نيكاي اليومية المتخصصة في أخبار المال والأعمال أن الشركة سترفع سعر ورق الطباعة للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2015.