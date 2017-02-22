"أرامكو" ستبيع أسهمها بسعر مخفض للسعوديين

كشفت مصادر وكالة بلومبرغ أن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى هيكلة عملية البيع، بطريقة تسمح للمستثمرين السعوديين، بشراء الأسهم بسعر أقلّ من السعر للمستثمرين الأجانب.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الشركة تنظر إلى الأسواق الأميركية والبريطانية والآسيوية، إضافة إلى السوق السعودي للإدراج، وأنها تعتزم تعيين بنوك محلية، كمستشارين ماليين للإدراج.

وفي سياق متصل كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لها، أن أرامكو اختارت 3 بنوك، للقيام بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي المرتقب.

وتشمل البنوك جي بي مورغان وإتش إس بي سي هولدنغ ومورغان استانلي.

ومن المتوقع طرح حصة تصل إلى 5%، من الشركة.