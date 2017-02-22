بورصة مصر.. من سيعوض التحايل بـ 7 ملايين دولار؟

قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي، في مقابلة مع قناة العربية، إن "صندوق حماية المستثمر" لديه القدرة المادية والإجرائية، لتعويض المتضررين من عمليات التحايل والتلاعب.

وجاء حديث عبدالسلام، للتعليق على ضبط عصابة تلاعبت بـ 7 ملايين دولار من أموال العملاء بالبورصة المصرية، ليؤكد أن آلية الصندوق، تأتي "لتؤمن استثمارات المساهمين، ضمن الضوابط التي تحكم عمل الصندوق".

وأشار إلى أن حدوث عملية التلاعب في شركة واحدة "سيمكن التحقيقات من معرفة طبيعة الأوراق المالية المباعة في عملية التحايل، بجانب نطاق هذه العملية".