تعرف على فرص الاستثمار التكنولوجي بالقطاع المالي

تتوالى قصص نجاح شركات التكنولوجيا التي اخترقت نماذج العمل التقليدية، وأحدثت تغييرات جذرية، مثل أوبر في قطاع النقل و airbnb في الفنادق.

التكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة أيضا في القطاع المالي، فأصبحت الخدمات الإلكترونية للعملاء ضرورة لبقاء واستمرار البنوك.

ومع احتدام المنافسة، لاسيما في الشرق الأوسط، تسعى البنوك والشركات المالية إلى وضع يدها على الابتكارات التي من شأنها تعزيز موقعها. واستمرار تدفق الأموال إلى الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً تكنولوجية للقطاع المالي هو دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع.

فالعام الماضي استقبلت ابتكارات الـFintech $ 17.4 مليار من صناديق الاستثمار المخاطر عالميا، بنمو 11% عن مستويات العام الماضي.

وبهدف تعزيز الفرص أمام شركات التكنولوجيا التي تخدم القطاع المالي في المنطقة، أطلقت دبي مؤخرا برنامج مسرع للتكنولوجيا المالية "FinTech Hive Accelerator".