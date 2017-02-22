9.8 مليون ريال أرباح صندوق "الرياض ريت"

أعلن صندوق "الرياض ريت" العقاري المتداول، تسجيل أرباح بقيمة 9.8 مليون ريال عن عام 2016 مقابل خسائر بقيمة 2.9 مليون ريال للعام السابق له.

وأرجع الصندوق في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، تحقيق صافي ربح بالعام الماضي، إلى نمو نسبة إشغال العقارات التي تم الاستحواذ عليها في عام 2015.

واستحواذ الرياض ريت على 3 عقارات، وهي أبراج الشاطئ (فبراير 2016)، أبراج الفرسان (مارس 2016)، فندق أسكوت التحلية - جدة (سبتمبر 2016).

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي 23.67 مليون ريال مقابل 3.41 مليون ريال للعام السابق له، وذلك بارتفاع نسبته 594% نتيجة انعكاس كامل الدخل التشغيلي للعقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال 2015 ونمو نسبة اشغال العقارات التي تم الاستحواذ عليها في عام 2015، والدخل التشغيلي الجزئي للعقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2016.

وجرى أغلب عمليات الاستحواذ خلال عام 2016، وبالتالي فإن النتائج المالية لعام 2016 لا تعكس كامل الدخل السنوي لأصول الرياض ريت العقارية. وبناء على صفقات الاستحواذ التي تمت حتى الآن، تبلغ قيمة عقود الايجارات السنوية لعام 2017 حوالي 34 مليون ريال (مقارنة مع 22 مليون ريال لعام 2016).

توقعات مستقبلية

وتوقع الصندوق الانتهاء من تطوير مشروع أسكوت كورنيش الخبر خلال عام 2018 والذي من المتوقع ان يساهم في توسع مصادر الدخل للصندوق مستقبلاً. يشغل العقارات المملوكة من قبل صندوق الرياض ريت 84 مستأجر، تمثل نسبة إشغال قدرها 94%، في حين يبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقي 7.3 سنة.

وبلغ إجمالي القيمة الدفترية لحقوق ملاك الوحدات (لا يوجد حقوق أقلية) كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 481.90 مليون ريال مقابل اجمالي حقوق المساهمين 497.02 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 بانخفاض قدره 3%.

كما بلغ اجمالي القيمة العادلة لحقوق ملاك الوحدات (لا يوجد حقوق أقلية) كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 500.28 مليون ريال مقابل اجمالي حقوق المساهمين 499.28 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 0.20%.