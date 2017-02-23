أشهر ثلاثة رهانات ناجحة في تاريخ أسواق الـForex..ما هي؟

تشهد أسواق المال مراهنات ومضاربات قد تعود على المستثمرين بأرباح خيالية، إذا ما استطاع المستثمر قراءة الأوضاع المالية وتحليلها وتوقع الأحداث، ما يتطلب حنكة ومهارة، وجرأة في المقام الأول.

ثلاث قصص لثلاثة مغامرين لا بد لأي متداول في أسواق العملات أن يعرفها، لعله يمتلك الجرأة لتكرار إحداها.

البداية مع المغامر الأول وهو Andy Krieger من Bankers Trustفي أكتوبر 1987 حيث كان المستثمرون يهربون من الدولار عقب انهيار أسواق الأسهم الأميركية فيما سمي الاثنين الأسود، ما أدى إلى تضخم عملات أخرى منها الدولار النيوزيلندي أو الكيوي.

وقد راهن Kriegerوحده على انخفاض الكيوي فبدأ بالبيع على المكشوف أو ما يعرف بالـshorting ، وهي أداة في الأسواق تتيح للمستثمر اقتراض العملة أو الورقة المالية لبيعها لاحقا بالسعر الحالي، على أمل انخفاضها، ليعيد شراءها بسعر منخفض، لسداد القرض.

وكانت أوامر البيع التي وضعها ضخمة إلى حد تجاوزها عرض النقد بكامله في نيوزيلندا، ما أدى إلى انخفاض حاد للعملة. ودفع ذلك الحكومة النيوزيلندية إلى الاتصال بمسؤوليه وتهديدهم لوقف المضاربة على الكيوي.

المغامر الثاني هو ستانلي دراكنميلر أثناء عمله مع George Soros' Quantum Fund كان المارك الألماني قد هوى إلى مستويات متدنية جدا خلال محاولات توحيد ألمانيا الشرقية والغربية، حيث قام بشراء ملياري مارك مراهنا على ارتفاع قيمة المارك، والتي أصابت لتعود على الصندوق بعوائد تفوق الـ60%.

أما المغامرة الأكبر فهي التي قام بها جورج سوروس، خلال التسعينات من القرن الماضي، حيث كانت بريطانيا وألمانيا تتسابقان على قوة العملة، وكانت بريطانيا تسعى إلى رفع سعر الإسترليني، لكن مع دخول الإسترليني ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية، اضطرت إلى تثبيت سعر الصرف عند 2.7 مارك.

وقد بدأ يراهن سوروس على أن بريطانيا لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر في مواجهة العرض والطلب، فاقترض بقوة مراهنا على انخفاض الاسترليني.

وحاولت الحكومة البريطانية مقاومة الضغوط البيعية على الجنيه عبر رفع الفائدة، ما زاد تكاليف الاقتراض عليها بشكل غير مسبوق إلى أن اضطرت في النهاية إلى التخلّي عن سعر الصرف الثابت، ليهوي الاسترليني بحدة وليحقق سوروس ربحا بمليار دولار!!