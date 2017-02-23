عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

الذهب يستقر بعدما بدد الفيدرالي توقعات رفع الفائدة قريبا

المصدر: لندن – رويترز
رابط مختصر

استقرت أسعار الذهب بعدما بدد محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل مما خفض العائد على السندات الأميركية وأوقف الاتجاه الصعودي للدولار.

وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو اليوم لكنه ظل أدنى من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1237.61 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1238.8 دولار للأونصة.

وبقيت أسعار الذهب متداولة في نطاق بين 1220 و1240 دولارا منذ مطلع فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.97 دولار للأونصة. في حين تراجع البلاتين 0.9 % إلى 993.26 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 0.4 % إلى 765.75 دولار للأونصة.

كلمات دالّة

#الذهب, #الفيدرالي, #رفع الفائدة, #الدولار, #الفضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر