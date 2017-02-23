الذهب يستقر بعدما بدد الفيدرالي توقعات رفع الفائدة قريبا

استقرت أسعار الذهب بعدما بدد محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل مما خفض العائد على السندات الأميركية وأوقف الاتجاه الصعودي للدولار.



وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل اليورو اليوم لكنه ظل أدنى من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه في الجلسة السابقة.



وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1237.61 دولار للأونصة.



وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1238.8 دولار للأونصة.

وبقيت أسعار الذهب متداولة في نطاق بين 1220 و1240 دولارا منذ مطلع فبراير.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 % إلى 17.97 دولار للأونصة. في حين تراجع البلاتين 0.9 % إلى 993.26 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 0.4 % إلى 765.75 دولار للأونصة.