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مسؤول: ضريبة الدمغة في البورصة المصرية ستكون 2 بالألف

المصدر: العربية.نت
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قالت مصادر في وزارة المالية المصرية إن الوزارة تقترح ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة اثنين بالألف، وتعتبر هذه النسبة ضعف ما اقترحته جهات أخرى، حيث انتهت شعبة الأوراق المالية من اجتماعها مع الأطراف ذوي العلاقة بسوق الأسهم، وتوصلت إلى إعداد تقرير يتضمن مقترحات بشأن فرض ضريبة الدمغة.

وسيتضمن المقترح فرض ضريبة دمغة على التداولات بنسبة واحد في الألف من كل عملية، على أن يتم توفير موارد أخرى من سوق المال بخلاف تلك الضريبة.

وتشمل الموارد المقترحة صندوق حماية المستثمر وموارد البورصة المصرية ومصاريف حيازة الأوراق المالية، بحيث لا يتم زيادة نسبة الضريبة على التداولات أكثر من واحد في الألف حتى لا تؤثر على زيادة مصروفات المستثمرين ولا تدفعهم إلى تقليص حجم تداولاتهم.

كلمات دالّة

#بورصة مصر, #ضريبة الدمغة, #المالية المصرية

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