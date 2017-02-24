الإسترليني يتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي في شهر

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار اليوم الجمعة لكنه لا يزال يتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ يناير/كانون الثاني في الوقت الذي تحول فيه اهتمام المستثمرين إلى المخاوف السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا بدلا من تلك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ويتوقع عدد من البنوك الكبرى جولة جديدة من بيع الاسترليني إذا مضت محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي قدما الشهر المقبل كما تخطط الحكومة.



وبحلول الساعة 0906 بتوقيت جرينتش انخفض الاسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2530 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 يوما عند 1.2570 دولار في التعاملات المبكرة في لندن.



وانخفض الاسترليني 0.25% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 84.37 بنس لليورو.



وبهذا يكون الاسترليني قد ارتفع ما يزيد قليلا على واحد في المئة منذ بداية الأسبوع مقابل الدولار واليورو وسلة من العملات التي تقيس قوة العملة البريطانية بوجه عام.