الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر ونصف مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الجمعة مع اتجاه الدولار صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعدما بدد وزير الخزانة الأمريكي الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترمب التضخم وهي توقعات عززت الدولار هذا العام.



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الخميس إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يخص السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس آب.



وتشير هذه التصريحات إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل فيما يخص خطة الإصلاح الضريبي الشامل التي وصفها منوتشين بأنها على

رأس أولوياته والتي راهن مستثمرون على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام.



وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1256.31 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1257.19 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1257.30 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.6% إلى 18.25 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 18.32 دولار للأونصة. وربحت الفضة نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع متجهة صوب تحقيق تاسع مكسب أسبوعي على التوالي.



وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1017.55 دولار للأونصة بينما ربح البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 779.60 دولار للأونصة.



