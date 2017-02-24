بورصة مصر تواصل خسائرها الأسبوعية وتتكبد 15 مليار جنيه

للأسبوع الثالث على التوالي، واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة بضغوط بيعية قوية من قبل المتعاملين الأفراد والصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين استمرار النزيف الذي تتعرض له الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، وبين ما يثار حول ضريبة الدمغة التي تعتزم وزارة المالية المصرية فرضها على تعاملات البورصة.

وتسبب الحديث حول هذه الضريبة في حالة من القلق والترقب والحذر، مع استمرار البيع العشوائي والتخلص من الأسهم، تمهيداً للتخارج من البورصة قبل إقرار الضريبة التي كانت الحكومة المصرية قد طبقتها خلال العام 2013 بنسبة واحد في الألف، لكنها تتجه في الوقت الحالي لإعادة تطبيقها ولكن بنسبة تتراوح ما بين 4 و5 في الألف.

وشهد الأسبوع الحالي مناقشات بشأن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية وسط تصريحات لمسؤولين بوزارة المالية، بأن سعرها المقترح يبلغ 2 في الألف للبائع ومثلها للمشتري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال جلسات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 15 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.43% بعدما تراجع رأس المال السوقي من نحو 615.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 600.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% فاقداً نحو 411 نقطة بعدما هبط إلى مستوى 12240 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس، مقابل نحو 12651 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر نحو 4.89 مليار جنيه عبر التداول على 1.4 مليون سهم.

وتكبدت أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" خسائر حادة بلغت نسبتها نحو 5.66% تعادل نحو 29 نقطة بعدما تراجع بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 483 نقطة، مقابل نحو 512 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

فيما غير المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" اتجاهه الهبوطي وصعد بنسبة 4.67% مضيفاً نحو 57 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1220 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي ليسجل نحو 1163 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب والعرب بصافي 3.1 مليار جنيه، و236 مليون جنيه، مقارنة مع اتجاه شرائي للمصريين 3.35 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد للبيع بصافي 525.4 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة مع صافي شراء للمؤسسات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 4.28% عند سعر 73.85 جنيه، بقيمة تداول خلال الأسبوع بلغت 492.76 مليون جنيه.