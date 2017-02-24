تداولات عشوائية تعزز المضاربات بأسواق المال العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية مزيداً من التداولات العشوائية خلال الأسبوع الماضي، لتسجل عمليات ارتباط وثيقة بالأسهم القيادية وترفع وتيرة المضاربات وعمليات اقتناص للفرص على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وكانت موجات جني الأرباح قد سجلت ارتفاعاً على مستوياتها نتيجة استمرار التداولات العرضية، والتي أدت إلى تأجيل قرارات الدخول والشراء من قبل المتعاملين، بالإضافة إلى عدم الاستقرار التي سجلتها أسواق المال على مستوى أسواق المنطقة والأسواق العالم، ولم تحمل جلسات التداول الماضية أي جديد على مستوى قيم السيولة المتداولة أو على قيم المحفزات التي أفرزتها التحركات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات ترجح استمرار مسارات الضغط والتراجع خلال جلسات التداول القادمة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات الأسبوع الجاري شهدت استمرار الضغوط السلبية التي مصدرها التذبذب الحاصل على قيم السيولة المتداولة وانخفاض مستوياتها خلال عدد من جلسات التداول.

وأشار إلى أن إجمالي التحركات الايجابية والسلبية مضافاً إليها حركة النتائج والتوزيعات وتحركات أسواق النفط، لم تفلح في الدفع بدخول سيولة جديدة إلى التداولات اليومية مصدرها الأفراد أو المؤسسات وصناديق الاستثمار على حد سواء.

في حين تركزت التحركات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية على زيادة المراكز على الأسهم التشغيلية لاقتناص الفرص والحصول على التوزيعات التي اقترب موعد الإعلان عنها، ودفعت وتيرة النشاط المسجلة المتعاملين من الأفراد إلى العزوف عن ضخ سيولة جديدة نتيجة صعوبة تحديد نقطة الدخول المناسبة للشراء.

وسجلت جلسات التداول الماضية تحركات جاءت أكثر ارتباطا بالتطورات والأحداث المحلية لدى بورصات المنطقة، أكثر من ارتباطها بأداء أسواق المال العالمية، وذلك نتيجة انخفاض التأثير السلبي لتحركات أسواق النفط على أداء الأسواق المحلية نظرا لحالة الاستقرار المسجلة وترجيح الاتجاه للصعود الهامشي على أسعار النفط.

مع الاشارة إلى أن عوامل الارتباط بين تحركات أسعار الأسهم ووتيرة النشاط اليومي المسجلة كانت أكثر ارتباطا بالتطورات المحلية ذات العلاقة بالشركات القيادية المتداولة لدى البورصات بشكل خاص، والتي حافظت على حصصها المسيطرة على التداولات اليومية وبقيت صاحبة التأثير الأكبر على مستوى الاستهداف من قبل المتعاملين على مستوى الشراء والاحتفاظ.