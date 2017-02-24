عودة السوق السوداء بمصر ترفع سعر الدولار لـ 17 جنيهاً

عادت السوق السوداء للصرف في مصر من جديد لتمارس نشاطها من جديد، بعد ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، وعدم قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار لجميع العملاء وبالكميات المطلوبة.

وفيما تحاول البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي المصري الضغط على الدولار مقابل الجنيه المصري لتواصل العملة الأميركية هبوطها إلى مستويات لم تبلغها منذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر الماضي.

وخلال تعاملات متأخرة من أمس الخميس، سجل سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية أسعاراً تتراوح ما بين 15.62 إلى 16 جنيها، وذلك في نهاية اليوم الـ 112 لتعويم سعر صرف العملة المحلية.

وكان السعر الأكبر للبيع بين تلك البنوك عند 16 جنيهاً للدولار في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي، وتلاهما بنك مصر إيران للتنمية بسعر 15.9 جنيه، والبنك المصري الخليجي بسعر 15.89 جنيه.

على الجانب الآخر، بلغ أدنى سعر للبيع 15.72 جنيه للدولار وانفرد به بنك مصر، وزاد عليه البنك الأهلي المصري وبنك فيصل بسعر 15.75 جنيه.

في المقابل، بدأت السوق السوداء للصرف تعود من جديد، ولأول منذ فترة طويلة يسجل سعر صرف الدولار أسعاراً أعلى من الأسعار التي تقدمها البنوك المصرية، حيث سجل سعر صرف الدولار في بعض المناطق أمس نحو 17 جنيهاً، لتتسع الفجوة السعرية إلى نحو جنيه كامل، مقارنة بأعلى سعر بيع بالسوق الرسمية الذى يبلغ 16 جنيهاً ببنكي إتش إس بي سي وأبوظبى الإسلامي.

وحقَّق الدولار في السوق الموازي مكاسب بحوالي 50 قرشاً للشراء، و75 قرشاً للبيع، في تعاملات أمس الخميس، وقال متعاملون إن سعر البيع قفز في السوق السوداء إلى 17 جنيهاً، مقابل 16.25 جنيه، أمس، إثر نشاط وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على العملة الصعبة.

وقال علي عبد الله، مدير حسابات العملاء بأحد البنوك الخاصة، إن هناك طلبا قويا على الدولار خلال تعاملات أمس الخميس، وحتى الآن لا توفر البنوك الكميات التي يطلبها المستوردون وكبار التجار من العملة الصعبة، ولذلك فمن الطبيعي أن يصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن تجار العملة كانوا يتعاملون مع البنوك خلال الفترات الماضية، ولذلك لم يكن هناك عملة صعبة في السوق السوداء، حيث كانت البنوك تشتري الدولار من تجار العملة بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة.

وتابع: "مع زيادة الطلب على العملة الأميركية، توقف تجار العملة عن بيع الدولار للبنوك واحتفظوا بها، تمهيداً لعودة المضاربات من جديد وتحقيق أرياح ومكاسب تعوض خسائرهم خلال الفترات الماضية، التي أعقبت صدور قرارات التعويم وتحرير سوق الصرف".