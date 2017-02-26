إيران تعتزم إصدار سندات بـ4.5 مليار دولار في 2018

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت، إن إيران تسعى لطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول مارس 2018.

وترغب #طهران في جذب المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات. ولم تشهد إيران أي إصدارات سندات دولية منذ الثورة في أواخر عام 1979.

وأضاف الموقع أن البرلمان أقر، أمس السبت، بندا في ميزانية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس يسمح لوزارة البترول بطرح سندات بـ3 مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة.

وأوضح أنه بموجب بند آخر في الميزانية الجديدة تمت الموافقة عليه يوم السبت يمكن للوزارة إصدار ما تصل قيمته إلى 50 تريليون ريال (1.5 مليار دولار) من السندات.

وبحسب نص مشروع الميزانية تستخدم السندات البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار لسداد ديون الوزارة عن مشروعات قائمة والسندات البالغة 1.5 مليار لتمويل مشروعات نفط وغاز.