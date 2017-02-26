القويز: دخول "الأسواق الناشئة" ينتظر تغيير دورة المقاصة

قال نائب رئيس هيئة #السوق_المالية_السعودية محمد القويز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السوق الموازية – نمو، ستكون أداة تمويل واستثمار واستقرار وتخارج.

وتم اليوم في السعودية تدشين السوق الموازية - نمو للأسهم لتضم 7 شركات بدأ التداول عليها.

وأضاف القويز أن هيئة السوق المالية السعودية تأكدت أن هناك زخما لاستقبال #السوق_الموازية - نمو قبل إطلاقها، مشيرا إلى احتمالية المضاربة أقل في "نمو" نظرا لحصرية الدخول، وقصره على 3 فئات مختارة ولديها الخبرة الكافية.

وأكد القويز أن السوق #السعودية لديها مقومات عالمية، مشيرا إلى وجود خطط لتصحيح السوق الإقليمية الأولى.

وقال القويز إنه سيتم التركيز على تهجيز السوق من الناحية التنظيمية والهيكلية، ومن بينها تغيير دورة المقاصة، ولائحة الاندماج والاستحواذ ولائحة للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تقدم خدماتها للشركات التي ترغب في إصدار ديون.

وتوقع القويز زيادة نشاط إصدار السندات بفعل زيادة إصدارات الدولة، مشيرا إلى أن دخول مؤشر الأسواق الناشئة ينتظر تغيير دورة المقاصة.