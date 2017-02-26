20 % مكاسب لأسهم السوق الموازية –نمو باليوم الأول

أنهى مؤشر #السوق الموازية – نمو #السعودية تعاملات اليوم الأول من بدء إدراج وتداول أسهم 7 شركات محققا مكاسب بالحد الأقصى المسموح به.

وأنهى مؤشر السوق الموازية تعاملات اليوم عند مستوى 5999.8 نقطة، بتداولات تخطت قيمتها 256 مليون ريال.

وارتفعت كافة أسهم السوق الموازية نمو بالحد الأقصى 20%، باستثناء سهم واحد هو الصمعاني والذي ارتفع بنسبة 19.87%.

وتعد السوق الموازية #نمو ، منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بـ #الأسواق_المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية.

وتشمل قائمة الشركات التي سيجري تداول أسهمها شركة العمران للتجارة، شركة مطابخ ومطاعم ريدان، شركة باعظيم التجارية، شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، شركة الأعمال التطويرية الغذائية، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية.

وكانت تداول قد أعلنت في بيان صحافي تنظيمها حفلا خاصاً بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في #الرياض أمس السبت، لتدشين نمو- السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من #الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات، ما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي نمو السوق الموازية وفي قطاع السوق المالية بشكل عام.