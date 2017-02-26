كل ما تريد معرفته عن شركات السوق الموازية - نمو

بدأ إدراج وتداول الأسهم في السوق الموازية #نمو السعودية على أسهم 7 شركات، فيما تجري حاليا دراسة 80 طلبا لإدراج #شركات أخرى.

وتضم قائمة الشركات التي يجري #التداول عليها في اليوم الأول للسوق الموازية – نمو:

1 - شركة العمران للتجارة التي سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ورأسمالها 60 مليون ريال، بعدد 6 ملايين سهم مصدرة، وسيجري التداول على 1.2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

2 - شركة مطابخ ومطاعم ريدان سيتم إدراجها في قطاع الأغذية، ورأسمالها 225 مليون ريال، بعدد 22.5 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 6.75 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة.

3 - شركة باعظيم التجارية سيتم إدراجها في قطاع السلع الاستهلاكية، ورأسمالها 101.3 مليون ريال، بعدد 10.3 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.04 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة.

4 - شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ورأسمالها 160 مليون ريال، بعدد 16 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

5 - شركة الأعمال التطويرية الغذائية سيتم إدراجها في قطاع الأغذية، ورأسمالها 12.5 مليون ريال، بعدد 1.25 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 250 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

6 - شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات سيتم إدراجها في قطاع تقنية المعلومات، ورأسمالها 100 مليون ريال، بعدد 10 ملايين سهم مصدرة، وسيجري التداول على 2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

7 - شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ورأسمالها 9 ملايين ريال، بعدد 1.125 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 225 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من #أسهم الشركة.