ما هي السوق الموازية – نمو السعودية؟

بدأ اليوم الأحد تداول الأسهم في السوق الموازية #نمو السعودية، بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج 7 شركات، بعد استكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.

وقد يغيب عن البعض مفهوم #السوق_الموازية بالسعودية والتي تعد منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، تهدف إلى مساعدة #الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة إلى تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها عبر تنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، ما يساهم في نموها واستدامتها.

ويتطلب الإدراج في #السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال، ما يعادل 2.6 مليون دولار كحدٍ أدنى، وعدد مساهمين يتراوح بين 35 و50 مساهما على الأقل، وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.

وتتيح السوق الموازية المجال أمام #الشركات المدرجة لتنويع مصادر #التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء.

وتمثل "نمو" أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم #الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في #السوق_المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.