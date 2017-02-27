الدولار يراوح مكانه مع ترقب ملامح برنامج ترمب

ارتفع الدولار من أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل الين الاثنين، ولكنه وجد صعوبة في تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى مع ترقب مستثمرين خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب غدا للتعرف على برنامجه الاقتصادي.

وفي أول خطاب أمام الكونغرس من المتوقع أن يكشف ترمب النقاب عن تفاصيل خطته للإنفاق على البنية التحتية والإصلاح الضريبي.

ولكن المتعاملين في السوق يخشون أن يطرح خططا مبهمة أكثر من اللازم أو تبدو بطيئة التنفيذ ما قد يدفع الدولار للهبوط بعد أن سجل في وقت سابق من العام أعلى مستوياته في 14 عاما بفضل توقعات بأن تعزز سياسات ترامب التضخم والنمو.

وفي المعاملات المبكرة في آسيا سجلت العملة الأميركية مستوى منخفضا عند 111.92 ين ولكن بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش ارتفع 0.3 في المئة إلى 112.29 ين.

ومقابل سلة من المعلات الرئيسية استقر الدولار عند 101.15. وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0575 دولار، إذ استمرت الضغوط على العملة الموحدة جراء مخاوف من فوز مارين لو بان زعيمة اليمين المتطرف والمعادية للاتحاد الأوروبي في انتخابات الرئاسة في فرنسا.

ونزل الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في 12 يوما إلى 1.2384 دولار بعد تقرير أشار إلى أن اسكتلندا تستعد للدعوة لاستفتاء ثان من أجل الاستقلال حين تبدأ المفاوضات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي في مارس.