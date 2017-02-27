الذهب يستقر قرب أعلى مستوى بـ3 أشهر وسط ترقب كلمة ترمب

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي #دونالد_ترمب .



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1256.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن الأصفر سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1260.10 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



كما استقر الذهب أيضا في العقود الأميركية الآجلة عند 1258 دولارا.



ويترقب المستثمرون كلمة ترمب أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي مساء غد الثلاثاء حيث ينتظر أن يعطي مؤشرات عن خطته لخفض #الضرائب .



وصعدت الفضة 0.1 % إلى 18.36 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1022.70 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أشهر عند 1030.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 770.20 دولار للأونصة.