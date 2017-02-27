السليمان: "نمو" خطوة هامة بطريق معالجة مشكلة التمويل

قال غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في لقاء له مع "قناة العربية" إن الهيئة لديها 4 توجهات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والتي يعد أبرزها تحسين بيئة الأعمال في السعودية.

وأضاف السليمان أن التوجه الأول هو تحسين بيئة الأعمال والذي يركز على 5 تحديات هامة من بينها إعادة النظر في الإجراءات والأنظمة، والتحدي الثاني هو التمويل والثالث يتمحور حول التحديات في الوصول إلى السوق.

وأشار إلى أن التحدي الرابع هو كيف تنافس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق العمل، وخامس التحديات هي التقنية، حيث تواجه هذه الشركات مشاكل في كيفية استخدام التكنولوجيا.

وقال السليمان إن التوجه الثاني هو كيفية زيادة عدد رواد زرائدات الأعمال في السعودية، والثاث كيف نسرع نمو المشروعات الصغيرة، والمتوسطة بالشكل الذي يسهل من انتقال الشركات الصغيرة إلى متوسطة ومن المتوسطة إلى شركات كبيرة.

وأوضح السليمان أن التوجه الرابع هو كيف ننمي القطاعات التي تهيمن عليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.