بورصة هونغ كونغ: نعمل بأقصى جهد للفوز بإدراج أرامكو

قال تشارلز لي، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، إن البورصة أجرت محادثات مع أرامكو السعودية، وإنها تعمل "بأقصى جهد" للفوز بطرح عام أولي محتمل لشركة النفط العملاقة بقيمة 100 مليار دولار.

وقال لي خلال إفادة صحفية بخصوص الأرباح السنوية للبورصة، إن التوقيت الآسيوي والوصول لقاعدة رأس المال الصينية، ميزتان أساسيتان لإدراج أرامكو المحتمل في هونغ كونغ.

وتسعى السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أكبر شركة منتجة للنفط بالعالم في السوق المالية السعودية (تداول) وفي سوق دولية أو أكثر، وهو ما أثار سباقا محموما بين المصرفيين والبورصات للفوز بالصفقة الضخمة.