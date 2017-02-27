بي أم جي: السوق الموازية فرصة كبيرة للشركات العائلية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بي أم جي المالية باسل غلاييني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن #السوق_الموازية هامة للشركات العائلية، التي تستوعب هذه الشركات وتحميها من التلاشي.

وأضاف غلاييني أن إدارة السوق المالية السعودية "تداول"، عقدت جلسات وورشات عمل للعائلات التي ستدرج أسهمها في السوق الموازية، ولكن يوجد تحد كبير أمام حوكمة هذه الشركات.

ولفت غلاييني إلى أن الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية تستند إلى أن هذه الشركات اعتادت على اتباع إجراءات قانونية ومحاسبية تخول المالك وحده وأبناءه اتخاذ القرارات، فيما تستند الحوكمة إلى فصل الملكية عن الإدارة.

وأكد أن السوق الموازية – نمو ستساعد الشركات المدرجة على تعزيز مبادئ الحوكمة.