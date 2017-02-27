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مؤشر السوق الموازية -نمو يغلق متراجعا 100 نقطة

المصدر: دبي - العربية.نت
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عكس مؤشر #السوق_الموازية#نمو السعودية مساره باتجاه التراجع اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح في أعقاب المكاسب القوية التي حققها المؤشر أمس والتي لامست 20%.

وتراجع المؤشر عند الإغلاق بنسبة 1.62%، أو 96 نقطة، إلى مستوى 5902 نقطة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا التطويرية الغذائية 19.87%، تلاه بحر العرب 19.7%، الصمعاني بنسبة 18.45،% أبو معطي بنسبة 5.56%.

وضغط سهما ريدان وباعظيم على المؤشر حيث تراجعا بنسبة 3.65%، و9.32%، على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات نحو 216 مليون ريال، بأحجام 2.2 مليون سهم.

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