مؤشر السوق الموازية -نمو يغلق متراجعا 100 نقطة

عكس مؤشر #السوق_الموازية – #نمو السعودية مساره باتجاه التراجع اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح في أعقاب المكاسب القوية التي حققها المؤشر أمس والتي لامست 20%.

وتراجع المؤشر عند الإغلاق بنسبة 1.62%، أو 96 نقطة، إلى مستوى 5902 نقطة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا التطويرية الغذائية 19.87%، تلاه بحر العرب 19.7%، الصمعاني بنسبة 18.45،% أبو معطي بنسبة 5.56%.

وضغط سهما ريدان وباعظيم على المؤشر حيث تراجعا بنسبة 3.65%، و9.32%، على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات نحو 216 مليون ريال، بأحجام 2.2 مليون سهم.