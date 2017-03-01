كيف قفز قرار التعويم بسوق مصر.. وماذا فعلت به الضريبة؟

منحنيات خطيرة مرت بها البورصة المصرية، بداية من صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف في بداية نوفمبر الماضي.

ومثلما قفزت مؤشرات البورصة المصرية بقوة خلال الفترة التي أعقبت صدور قرار التعويم، فقد هوت مؤشراتها بنسب كبيرة منذ أعادت الحكومة المصرية الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي من المتوقع تطبيقها على تعاملات البورصة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ صدور قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر يناير الماضي، بداية هبوط مؤشرات البورصة المصرية من أعلى مستوياتها تزامناً مع فتح ملف ضريبة البورصة، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 171 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 40.9%.

حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من نحو 417.2 مليار جنيه قبل صدور قرار التعويم ليسجل نحو 632.8 مليار جنيه حتى منتصف يناير الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 55.8% مضيفاً نحو 4763 نقطة بعدما ارتفع من نحو 8524 نقطة في بداية نوفمبر الماضي ليسجل نحو 13287 نقطة حتى منتصف يناير الماضي.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 37.20% مضيفاً نحو 128 نقطة، مرتفعاً من نحو 344 نقطة قبل قرار التعويم إلى مستوى 472 نقطة حتى منتصف يناير الماضي.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بنسبة 42.92% مضيفاً نحو 347 نقطة بعدما صعد من 808 نقطة قبل قرار التعويم ليسجل نحو 1155 نقطة في منتصف شهر يناير الماضي.

في المقابل، ومنذ منتصف يناير وحتى إغلاق تعاملات شهر فبراير أمس، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 44 مليار جنيه تعادل 6.95% بعدما هوى رأس المال السوقي من نحو 632.8 مليار جنيه في منتصف يناير ليسجل نحو 588.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر فبراير.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.16% فاقداً نحو 1350 نقطة بعدما تراجع من نحو 13287 نقطة في منتصف يناير الماضي ليسجل نحو 11937 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة طفيفة تقدر بنحو 0.21% مضيفاً نحو نقطة واحدة، مرتفعاً من نحو 472 نقطة في منتصف يناير الماضي إلى مستوى 473 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.29% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1155 نقطة في منتصف يناير الماضي ليسجل نحو 1140 نقطة في إغلاق تعاملات شهر فبراير.