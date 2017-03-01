12 % الإيرادات الضريبية لمصر خلال 6 أشهر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إيرادات مصر الضريبية نمت 12% على أساس سنوي إلى 154.6 مليار جنيه، ما يعادل 9.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016-2017.



ونقلت الوكالة الرسمية عن تقرير لوزارة المالية أن حصيلة الضرائب على الدخل زادت نحو 8.5% إلى 49.6 ملیار جنیه في حين ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 14.3% إلى 73.9 ملیار بينما انخفضت حصيلة الجمارك إلى 10.6 ملیار جنیه من 11.3 مليار جنيه قبل عام.



وعزا التقرير الزيادة إلى "الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي".