أسهم أوروبا قد تهبط 10% إذا فازت لوبان برئاسة فرنسا

قالت "كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس" لإدارة الأصول إن الأسهم الأوروبية قد تخسر ما يصل إلى 10% من قيمتها وستكون البنوك هي الأكثر تضرراً إذا فازت مرشحة الجبهة الوطنية المنتمية لليمين المتطرف، مارين لوبان، في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأوضح رئيس قسم الأسهم بالشركة مارك بورجيس "بالنسبة للأسهم قد تشهد السوق الأوروبية انخفاضاً يصل إلى 10% على الفور نتيجة الضبابية بشأن ما قد يعنيه ذلك للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضرر أوسع نطاقا قد يلحق بالأسواق العالمية".

وحذر أن الخاسر الأكبر هو البنوك الأوروبية التي قد تهبط أسهمها بين 20 و30 % والتي انخفضت بالفعل 20 % كرد فعل لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

تظهر استطلاعات الرأي أن لوبان ستتقدم في الجولة الأولى للانتخابات لكنها ستخسر بعد ذلك أمام مرشح الوسط إيمانويل ماكرون أو المرشح المحافظ فرانسوا فيون في الجولة الثانية الحاسمة.