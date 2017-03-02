مصر: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ26.5 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير من 26.363 مليار في نهاية يناير.

وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.

وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.