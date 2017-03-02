الإسترليني يهبط لأدنى مستوى بـ6 أسابيع بعد بيانات ضعيفة

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار المرتفع على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع لتعزز المخاوف السياسية التي بدأت تضغط على العملة البريطانية من جديد بعد التصويت العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الاسترليني يعاني في ظل بيانات في الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا بدأ أخيرا يعاني من حالة الضبابية التي تكتنف الخروج المزمع للبلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر مسح دوري لمديري المشتريات اليوم أن قطاع المصانع يحافظ على الكثير من الزخم الذي حققه بعد التصويت لصالح الانفصال غير أنه نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في فبراير/شباط.

وبحلول الساعة 1630 بتوقيت غرينتش، انخفض الإسترليني 0.5% أمام الدولار واليورو إلى 1.2316 دولار و85.78 بنس على الترتيب.

وهذا الانخفاض اليومي هو الرابع على التوالي أمام اليورو في أطول موجة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.