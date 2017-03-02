بدء أعمال "سمة" أول وكالة تصنيف ائتماني في السعودية

دُشنت مساء أمس، وكالة سمة للتصنيف الائتماني التي تعد أول وكالة تصنيف ائتماني في السعودية، وذلك في احتفال حضره الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وثلاثة من المحافظين السابقين، وهم الدكتور محمد الجاسر والدكتور حمد السياري والدكتور فهد المبارك، والرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل المبارك ورؤساء مجالس إدارات البنوك.

وتسلّمت "وكالة سمة للتصنيف الائتماني" خطاباً من هيئة السوق المالية يفيد ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني رسمياً، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015 كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في السعودية.

واستعرض نبيل المبارك خلال الحفل، إنجازات سمة في السوق السعودية خلال الفترة من 2004 إلى 2017، إضافة إلى أبرز الأعمال المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وتهدف الوكالة إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، وستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي.

وتعتبر وكالة سمة للتصنيف الائتماني أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من كافة المنظمات الدولية المعنية.