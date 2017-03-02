ما هي قصة أرابتك وخيارات المساهمين بعد خسارة 33% بشهر؟

مع إعلان شركة أرابتك الإماراتية عن خطة إنقاذ لمدة 3 سنوات، تطفو على السطح عدة تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للتعامل مع السهم.

ويرى البعض أن خطة إعادة هيكلة الشركة قد تطول بالشكل الذي قد يفرض عدة خيارات أمام المستثمرين في سهم أرابتك، من بينها بحسب مدير الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز للأوراق المالية طلال طوقان لـ"العربية.نت"، خيارات تعتمد على تفضيلات كل مستثمر وخطته، إلا أنها قد لا تخدم في مجملها المضاربين أو المستثمرين على الأجل القصير.

وتعتزم شركة أرابتك البدء بوضع خطة إنقاذ مدتها 3 أعوام، تتضمن بيع بعض الأصول غير الأساسية.

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم، وإبقاء مشاريع قيد التنفيذ قيمتها 8 مليارات درهم على الأقل، بالإضافة إلى استئناف توزيع الأرباح، متوقعة زيادة رأس مالها لـ6 مليارات درهم.

"فترة إعادة بناء الاحتياطيات قد تطول إلى 4 سنوات قبل تمكن شركة أرابتك من العودة إلى توزيعات الأرباح، قيمة هذ الاحتياطيات تصل إلى 800 مليون أرباح درهم، والشركة ستخفض رأسمالها، كما أنها بحاجة إلى إضافة مشاريع بشكل سنوي"، بحسب طوقان.

وأنهى سهم أرابتك تعاملات اليوم الخميس على خسائر بنسبة 0.33%، إلى مستوى 0.90 درهم.

وهذه الخسائر قد توجه خيارات المستثمرين بناء على مدى انكشافهم على سهم أرابتك، ومدى إمكانية تحملهم المخاطر، إلا أنه وفي كل الحالات الشركة على المدى القصير والمتوسط بحاجة إلى العمل على استعادة الثقة وترتيب أوراقها والتعامل مع أصولها، ولكن من الصعب بحسب طلال طوقان التنبؤ بعملية استقطاب مشاريع جديدة.

وخلال تعاملات شهر خسر سهم أرابتك 33.63%، من قيمته السوقية، ما كبد المساهمين خسائر قوية، إلا أنه لا يزال أعلى من أدنى مستوى وصله خلال تعاملات سبنة سابقة عندما وصل إلى مستوى 0.813 درهم.

ولفت طوقان إلى أنه من بين الخيارات إضافة أسهم في أرابتك لتعديل الكلفة والانتظار لمدة أعوام حتى تنتهي الشركة من تنفيذ خطتها، وهذا سيحتاج إلى 4 سنوات.

وكانت خسائر أرابتك قد تضاعفت لأكثر من 8 مرات لتبلغ 3 مليارات درهم في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل خسائر 360 مليون درهم بالربع الأخير من 2015.

وجاءت نتائج الشركة أدنى بكثير من متوسط التوقعات بخسائر قدرها 162 مليون درهم. فيما ارتفعت خسائر الشركة السنوية بـ45% في 2016 لتبلغ 3.4 مليار درهم.