مقترح خفض ضريبة الدمغة يقفز بمؤشرات بورصة مصر

غيرت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي في تعاملات اليوم، وقفزت غالبية الأسهم المدرجة بنسب كبيرة، بدعم الحديث عن مقترح جديد بخفض ضريبة الدمغة المقرر فرضها على سوق الأسهم المصرية.

وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس، أن وزارته سوف تقترح على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، فرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 8.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.38% بعدما ارتفع من نحو 591 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 599.7 مليار جنيه بحلول منتصف جلسة تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% مضيفاً نحو 230 نقطة بعدما ارتفع من نحو 11998 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس ليسجل نحو 12228 نقطة في الوقت الحالي.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.5% مضيفاً نحو نقطتين فقط، بعدما ارتفع من نحو 471 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 473 نقطة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بنسبة 0.61% مضيفاً نحو 6 نقاط، بعدما صعد من نحو 1138 نقطة في إغلاق تعاملات أمس ليسجل نحو 1144 نقطة في الوقت الحالي.

وبلغت قيمة التداولات 283 مليون جنيه، عبر التداول على 62 مليون سهم، وسيطر الارتفاع على 65 سهماً، فيما انخفض 6 أسهم، وبقيت أسعار 28 سهماً عند نفس مستوياتها.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 36 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 35.5 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالي.

وتصدر سهم "جلوبال تيكلوم" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 5.51%، تلاه سهم "حديد عز" بنسبة 5.13%، ثم "هيرمس القابضة" بنسبة 3.93%، و "بايونيرز" بنسبة 3.63%.

وارتفع سهم "التجاري الدولي مصر"، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي، بنسبة 3.54% ليصل إلى نحو 74.5 جنيه.

في المقابل، انخفض الشرقية للدخان وحيداً بقائمة الأسهم القيادية بنسبة 2.26%، ليصل إلى مستوى 195 جنيهاً في الوقت الحالي.