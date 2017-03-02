نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في 14 شهراً مع تراجع الين

صعد المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى له في 14 شهرا، اليوم الخميس، مع تراجع الين أمام الدولار بفعل تزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، وبعد ارتفاع وول ستريت إلى مستويات قياسية.

وزاد المؤشر القياسي 0.9% ليغلق عند 19564.80 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 عند 19668.01 نقطة.

وارتفع 28 مؤشرا من بين 33 مؤشرا قطاعيا في بورصة طوكيو/ وصعدت أسهم القطاع المالي بدعم من ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركي في حين وجدت أسهم شركات التصدير دعما في تراجع الين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75% إلى 1564.69 نقطة/ في حين زاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.76% لينهي اليوم عند 14023.74 نقطة.