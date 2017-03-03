بعد موجة الصعود.. نيكاي يتراجع بفعل جني الأرباح

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد وصولها لأعلى مستوى لها في 14 شهرا خلال الجلسة السابقة مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

لكن سهم فاست ريتيلينج ذا الثقل خالف الاتجاه النزولي للسوق وصعد 2.1 % بدعم من مبيعات شهرية قوية ليساهم بإضافة 29 نقطة إلى المؤشر.

وتراجع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5% ليغلق عند 19469.17 نقطة، بعدما صعد إلى 19668.01 نقطة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ ديسمبر 2015. وزاد مؤشر نيكاي 1% على مدى الأسبوع الحالي.

وقال محللون إن الكثير من المستثمرين يعزفون عن التداول ترقبا لكلمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين في وقت لاحق اليوم والتي قد تتضمن أقوى إشارة لاتجاه سعر الفائدة في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي اجتماعا في 14 و15 مارس/آذار.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% ليصل إلى 1558.05 نقطة، بينما انخفض مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.5 % لينهي اليوم عند 13955.44 نقطة.