بيانات ضعيفة تهوي بالإسترليني لأدنى مستوى بـ7 أسابيع

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع أمام الدولار، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني، تشير إلى تباطؤ النمو لأدنى مستوى له في 5 أشهر.



ونزل الإسترليني 0.3% أمام الدولار إلى 1.2230 دولار بعدما انخفض مؤشر ماركت "سي.آي.بي.أس" لمديري المشتريات إلى 53.3 نقطة بعد أن سجل أول هبوط له في 4 أشهر في يناير.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول المؤشر إلى 54.1 نقطة.

وتراجع الإسترليني أيضا إلى أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع أمام العملة الأوروبية الموحدة ليسجل 86.09 بنس لليورو.