أفضل أداء أسبوعي بـ 2017 للأسهم الأوروبية بدعم البنوك

حققت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسب أسبوعية منذ بداية 2017 على الرغم من هبوطها خلال آخر جلسة في الأسبوع بعد نشر نتائج شركات جاءت مخيبة للآمال.

وتحسن أداء الأسهم الفرنسية بعد انحسار القلق بشأن أثر الانتخابات الرئاسية على السوق عقب نشر نتائج استطلاع للرأي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة بعدما لامس أعلى مستوى في 15 شهرا في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر 1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول بفعل صعود أسهم القطاع المالي الذي سيستفيد من رفع الفائدة الأميركية المرجح بشكل متزايد الآن.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.7 بالمئة متفوقا في أدائه على السوق الأوروبية الأوسع نطاقا ليسجل 5002.32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعدما أظهر استطلاع للرأي أن فرص فوز زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية أقل.

وتصدرت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول قائمة الأسهم الأفضل أداء/ وسجلت أحدث قراءة لها ارتفاعا تراوحت نسبته بين 2.8 و4.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.11 بالمئة/ في حين نزل المؤشر داكس الألماني 0.27 بالمئة.