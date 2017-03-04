%80 احتمالات رفع الفائدة الأميركية خلال الشهر الحالي

هبط الذهب 1% متجها لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في 2017 مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما في رفع الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، إن المجلس يستعد لرفع الفائد الأساسية في وقت لاحق من هذا الشهر طالما ظلت البيانات الاقتصادية وبيانات التضخم والوظائف قوية.

وكانت احتمالات رفع الفائدة في مارس قد زادت بالفعل إلى نحو 80 بالمئة قبل كلمة يلين بعد تصريحات أخرى تصب في ذلك الاتجاه من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

ونزل الذهب 0.03 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1234.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط واحدا بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير/شباط عند 1222.51 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 0.5 بالمئة إلى 1226.50 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

بيد أن الدولار أخذ فرصة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاعه على مدار يومين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.89 دولار للأوقية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض للمرة الأولى في 2017.

وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 768 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 995.30 دولار للأوقية.