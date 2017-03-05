إلغاء رسوم بـ6 مليارات ريال يرفع سهم السعودية للكهرباء

مكاسب قوية حققها سهم الشركة #السعودية_للكهرباء بدعم من المرسوم الملكي الخاص بإلغاء رسوم #الكهرباء التي تدفعها الشركة لصالح البلديات.

وقد ارتفع #سهم السعودية للكهرباء في تعاملات اليوم الأحد، بدعم من هذه الأخبار، حيث وصل السهم إلى 25.50 ريال، مطلع الجلسة قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب إلى 0.16%، عند 24.40 ريال.

ووفقا لبيان الشركة فإنه سيتم تخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي وإثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل للفترة المالية الحالية لعام 2017، والبالغ 6.1 مليار ريال.

كما تم أيضا إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

كما سيخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2%، من قيمة الاستهلاك سنوياً.